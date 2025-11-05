『ばけばけ』三之丞が仕事を求めて訪ねてくる 第29回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第29回（6日）に公開されている。
前回は、平太（生瀬勝久）とのケンカから、旅館を出て家を借りて暮らしたいヘブン（トミー・バストウ）。その世話をする女中探しを任された錦織（吉沢亮）は、武家の娘を女中にしたいというヘブンの注文に一致するトキ（高石あかり）に仕事を依頼する。高額報酬の女中、つまり洋妾（ラシャメン）になるのではと疑ったトキは、その誘いを断るのだった。その数日後、トキは街中で思いもがけない人物の姿を目にする。
今回は、物乞いとなったタエ（北川景子）を見かけてしまったトキ（高石あかり）だったが、声をかけることができず逃げ帰る。その夜、ヘブン（トミー・バストウ）の女中が決まらず焦る錦織（吉沢亮）が、再びトキを訪ねるのだった。そんなある日、司之介（岡部たかし）が働く牛乳屋に、三之丞（板垣李光人）が仕事を求めて訪ねてくる。その様子を司之介から聞いて、タエと三之丞を心配する松野家だが、トキはタエのことを告げずにいた。
