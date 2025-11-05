今季、タイガース傘下マイナーなどでプレーした韓国人右腕の高祐錫（コ・ウソク）投手（27）が来季も米国でプレーを続ける見通しと5日までに韓国メディアが報じた。

コ・ウソクは韓国プロ野球で2022年に42セーブを挙げるなど“韓国最強守護神”として、通算139セーブをマーク。23年オフにポスティングシステムを使い、LGから2年総額450万ドル（約6億4000万円）でパドレスに加入したが、昨春のオープン戦で結果を残せずマイナーで開幕を迎えた。

その後、パドレス傘下2Aでプレーしていたが、昨年5月上旬にアラエスとの1対4のトレードでマーリンズに移籍。5月末にDFA（出場選手登録の前提となる40人枠から外す措置）となり、マイナーでメジャー昇格を目指し、登板を続けた。

今春キャンプは招待選手として参加。初のメジャー昇格へアピールが必要だったが、ケガという不運に見舞われ、今年6月にマーリンズ傘下マイナーを自由契約となった。その後、タイガースとマイナー契約を結び、3Aなどで登板した。今季マイナー成績は6チームで計32試合に登板し、防御率4・46だった。

韓国メディア「OSEN」によると、コ・ウソクの古巣であるLGのチャ・ミョンソク団長が右腕について「1〜2年さらに米国で挑戦しそうだ。コ・ウソクが戻ってくるとブルペンの力になるが、来年復帰はないと考えている」と話したという。

韓国プロ野球（KBO）はポスティングで海外移籍した場合、韓国球界に戻る際は古巣復帰がルールとして決められている。

来季も米国で夢のメジャー昇格を目指し、挑戦を続ける見通しとなった。