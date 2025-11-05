Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は、ホームでの５試合ぶり勝利を目指し、８日に大分とプレドで対戦する。前節２日の千葉戦を左太もも裏痛で欠場したＭＦ宮沢裕樹（３６）が、オフ明けとなった５日の宮の沢での練習をフルメニュー消化。２戦ぶり復帰へアピールした。

千葉戦に２―５で敗れ、今季のＪ１昇格の可能性は完全消滅した。６日時点で１４勝４分け１７敗で勝ち点４６の１２位。最高順位は９位と、プレーオフ圏の６位以内に入ることもできなかった１年を「これが自分たちの現実。まずはそれを受け止めること」。欠場した戦いで目標がついえた悔しさを踏まえた上で、残り３戦を消化試合にするつもりはない。宮沢は「まだ試合はある。現状を受け入れて、今後どうやっていくべきか、試合を通して示していかないといけない」と、力を込めた。

宮沢にとって９年ぶりのＪ２舞台だった今年。開幕前から「簡単なリーグじゃない」と何度も繰り返してきたが、その懸念通り、厳しい戦いが続いた。「Ｊ１で良い時にやっていた思考とは、全く別のサッカーをしていたので。自分たちのサッカーを新しく作り上げながら勝っていくっていうのは、すごく難しかった」。

進化を求めて再スタートした今季、思い描いた結果は得られなかったが、フィールド最年長は残り試合にも意味があることを強調した。「若い選手がこれからうまくなっていくためにどう向き合っていくかという時間にもなる。１人１人のスキルだったり、経験値の足りなさだったり、トータルでもっともっと積み上げていかないといけない。無駄な時間はないので。やるしかない」。２０２７年にまたＪ１舞台へ戻るためにも、最後まで全力を尽くす。