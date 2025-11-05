卓球の「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」は5日、女子シングルスの1回戦が行われる。世界ランキング7位の張本美和（木下グループ）は、同32位のチャン・リリー（アメリカ）と対戦する。

今大会に第1シードとして臨む張本美。ライバルの中国勢が不在の中、優勝争いに絡む活躍が期待される。

■第4シードまでを占める日本勢

張本美は、「WTTスターコンテンダー・ロンドン」に続く2週連続優勝を狙った前週の「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」で、準々決勝にて世界5位（現4位）の王芸迪（中国）にフルゲームで敗れ、自身初のチャンピオンズ優勝を逃した。

ドイツ・フランクフルトで迎える今回は、前週に不在だった世界1位の孫穎莎、2位の王曼碰に加え、3位の陳幸同、4位の王芸迪、5位の蒯曼も出場を回避。トップ5の中国勢がそろって不在となり、日本勢の優勝の可能性が高まっている。

その中でも、日本勢トップを維持する張本美は優勝争いの有力候補で、昨年10月の「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」で優勝した大藤沙月（ミキハウス）に次ぐ戴冠が期待される。

初戦で対戦するチャン・リリーはアメリカのエースで、過去の対戦成績は張本美の1勝0敗。昨年3月の「シンガポール・スマッシュ」で初対戦し、張本美が3－1で勝利している。

今大会では、2回戦で前週のモンペリエ大会準優勝者・ザビーネ・ウィンター（ドイツ）と対戦する可能性があり、最初の山場を迎える。また、準決勝では、前日に初戦を突破した大藤や、復調を見せている申裕斌（韓国）といった難敵と対する可能性があり、実力者との激戦が予想される。

中国勢が不在の今大会では、第4シードまでを日本選手が占めており、日本勢同士の争いとなる可能性も高い。そんな中、第1シードとして挑む張本美が、優勝争いを牽引できるか注目される。