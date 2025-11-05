劇場版『呪術廻戦』「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」MX4D＆4DXの上映決定！ 乙骨憂太＆脹相のキャラ特別映像も公開
11月7日公開の『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が、11月22日よりMX4D＆4DXでも上映されることが決定。併せて、キャラクター特別映像第2弾「乙骨憂太」、第3弾「脹相」が公開されたほか、4D版ビジュアルも解禁された。
【動画】キャラクター特別映像第2弾「乙骨憂太」＆第3弾「脹相」公開
集英社「週刊少年ジャンプ」にて6年半にわたる連載が完結し、シリーズ累計発行部数1億部（デジタル版含む）突破する人気コミック『呪術廻戦』（芥見下々著）。2020年10月から2021年3月までテレビアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』（2021）は、全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。テレビアニメ第2期となる「懐玉・玉折／渋谷事変」が2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。
今年5月に公開された『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』の後、現在『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が大ヒット上映中。この後『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が11月7日より全国公開され、さらにテレビアニメ第3期「死滅回游 前編」が、2026年1月より放送開始することが決定。ますます盛り上がりをみせている。
そしてこのたび、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が、11月22日よりMX4D＆4DXでも上映されることが決定し、4D版ビジュアルも公開された。
MX4D＆4DXでは、同フォーマットならではのモーションシートや多彩な特殊効果が、映画のシーンに合わせて連動。大迫力のバトルシーンで、呪力と呪力の衝突や、圧倒的なスピード感を直に感じることができ、まるで『呪術廻戦』の世界に飛び込んだかのような没入感を堪能できる。MX4D＆4DXの上映劇場は、TOHO THEATER LIST（東宝配給作品の上映劇場一覧）のHPを参照。
さらに今回、10月31日に解禁となった五条悟のキャラクター特別映像に続いて、第2弾・第3弾も公開。第2弾は特級呪術師の一人・乙骨憂太。死刑執行人としての冷徹さと狂気を宿した視線を向け、「僕が殺します」と虎杖へ迫りゆく乙骨の姿が描かれた映像となっている。第3弾には、赤血操術を駆使し相手へ挑む脹相の姿が。「全力でお兄ちゃんを遂行する！」と兄としての責務を全うすべく激闘を繰り広げる様子が収められている。なお今後、ほかのキャラクターの映像も順次展開していく予定。
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』は、11月7日全国公開。
