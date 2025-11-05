故障で離脱していたJ1アビスパ福岡のMF重見柾斗（24）が、10月26日のホーム湘南戦で約1カ月半ぶりに復帰した。今季前半戦は出場機会に恵まれず、後半戦はけがもあって紆余（うよ）曲折のシーズンとなった。今季も残り3試合。良い形で締めくくるため、全力で駆け抜ける。

湘南戦は後半14分からピッチへ。シャドーの位置で前線から激しいプレスをかけるなど、1―0の勝利に貢献した。「約1カ月ぶりで不安もあったけど、試合感覚もそんなに悪くなく、いい形で合流できた」とうなずく。離脱中、ピッチ外から俯瞰（ふかん）して試合を見つめ、チーム戦術を整理し、「守備のところでは走るところだったり、トランジションを求められたりする。攻撃ではペナルティーエリア付近の崩しや、3人目の動きとか、そういうことは増やしていきたい」と考えを明確にして臨んだ。

ルーキーイヤーの昨季は35試合に出場。今季は開幕戦こそ先発の座をつかんだものの、序盤は控えやベンチ外が続いた。

「サッカー人生で一番、苦しんだというか、本当に考えた1年だった。サッカーがちょっと嫌になった時期も正直あった」

逃げ出したくなる気持ちを抱えながらも、「誰のせいでもない。矢印を自分に向け続けて」練習に取り組んできた。「フィジカル的や技術もそうですけど、戦術的なところも全部客観的に自分を見てきた」と振り返る。

転機となったのは7月21日のホーム京都戦。後半追加タイムに0―2から引き分けに持ち込んだ一戦で、劇的な同点ゴールを決めた。

「目に見える結果が出たことで自信にもなったし、サッカーが楽しいと思えた」

後半戦は出場時間を伸ばし、つかんだ手応えを胸に、負傷離脱の間も地道なリハビリやトレーニングに励むことができた。

苦しんだ時間が長かった今季も残り3試合。「3勝することは前提として、この1年間自分たちが目指し続け、やり続けてきたことを攻守両面で出せれば」。自身にとっても、チームにとっても、来季につながる戦いとする。（伊藤瀬里加）