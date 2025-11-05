¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¦¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¤Î¾¾»³ÆàÌ¤¤¬º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ø¡¡ÎÐÀîÂçµ±¤È¥Ú¥¢·ëÀ®
¡¡ºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÉô¤Ï5Æü¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾¾»³ÆàÌ¤¡Ê27¡Ë¤¬º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢NTTÅìÆüËÜ¤ÎÎÐÀîÂçµ±¡Ê25¡Ë¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤à¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢12·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢¤Ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¶¨²ñ¿äÁ¦Áª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¾¾»³¤ÏËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¹â¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤«¤éºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¤Ø¡£Æ±¤¸½êÂ°¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¡Ê28¡Ë¤È¤Î¥Ú¥¢¤Ç³èÌö¤·¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£2¿Í¤Ïº£²Æ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òºÇ¸å¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò²ò¾Ã¡£»ÖÅÄ¤Ïº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÅìµþ¡¢¥Ñ¥ê2Âç²ñÏ¢Â³Æ¼¥á¥À¥ë¤Î¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¡ÊBIPROGY¡Ë¤È½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤ÎÎÐÀî¤Ïºë¶Ì±É¹â¡¢ÁáÂç¤ò·Ð¤ÆNTTÅìÆüËÜ¤Ø¡£ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤äº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤Ï½êÂ°Àè¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüº¢¤è¤ê²¹¤«¤¤±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢NTTÅìÆüËÜ½êÂ°¤ÎÎÐÀîÂçµ±Áª¼ê¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ß¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥³¡¼¥Á¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ú¥¢¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°³«»Ï¤Ï¡¢Á´ÆüËÜÁí¹ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Æ¤ë´î¤Ó¤ò¡¢¥×¥ì¡¼¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×