¡¡¸µ»ÒÌò¤ÎÇÐÍ¥¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÃËÁ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖNY¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ö¼«Í³¤Î½÷¿À¡×Áü¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡(21)¡£2020Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó(µýÇ¯70)¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¼ý¤Þ¤ë»Ñ¤Ï»ÒÌò»þÂå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö°ì½Ö Ã¯¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤¯¤é¤¤¤á¤Ã¤Á¤ãÃËÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÂç¤¤å¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥·¥Ö¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤♡¡×¡Ö»ÒÌò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¤Î¤Ë¤«¤ï¤¤¤µ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ä¤À¤±¡Ä¡©¡×¡Ö»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤óT¥·¥ã¥Ä¹¥´¶ÅÙ¹â¤á¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£