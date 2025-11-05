¡Ö¤ª´é¤¬»÷¤Æ¤¤¿¡Ä¡×à50ÂåºÆº§áÅÅ·âÈ¯É½¤«¤é3Ç¯¡ªÍÌ¾¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢¥À¥ó¥Ç¥£É×¤ÈÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÃçÎÉ¤·¤Î¾Úµò¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ã¶Æá¤µ¤Þ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¥é¥Ö¥é¥Ö¡£¤³¤Á¤é¤â¹¬¤»¡×
¡¡¸µ¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î°ËÃ£¸ø»Ò(55)¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Èà¥Ç¡¼¥Èá¤ò³Ú¤·¤à¥ª¥Õ¤Î´é¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¡¹¤Ë2¿Í¤È¤âOFF DAY¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Ç¡¼¥È¡£³ùÁÒ¤Ø¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢É×¤È¹âµéÍÎ²Û»ÒÅ¹¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¤Ç¥À¥ó¥Ç¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¿¤À¤è¤¦É×¤«¤é¸ª¤òÁÈ¤Þ¤ì¤¿°ËÃ£¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢Å¹Æâ¤Ç2¿Í¤¬ÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¡£¤ª´é¤¬»÷¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡×¡Ö°ÊÁ°¤ËÇÒ¸«¤·¤¿»þ¤è¤ê¤ªÆó¿Í¤¬»÷¤Æ¤é¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥é¥Ö¥é¥Ö¡£¤³¤Á¤é¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤ª´é¤¬»÷¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤é¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¤Î¾Úµò¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ã¶Æá¤µ¤Þ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþÃËÈþ½÷¤Î¤ªÆó¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡°ËÃ£¤µ¤ó¤Ï2001Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¿Í¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥ß¥Ï¥¨¥ëŽ¥¥¯¥ë¥à¤È·ëº§¡£16Ç¯¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢52ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿22Ç¯9·î28Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö50Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò2¿Í¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢2022Ç¯1·î¤ËÆþÀÒ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÆº§¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£