¡¡Æ£°æ É÷¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPrema¡Ù¡Ê9·î5ÆüÈ¯Çä¡Ë¼ýÏ¿¶Ê¡ÖI Need U Back¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÀ¥á¥¤¥¯¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤ÎÆ£°æ É÷
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Öscandalous¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢1980Ç¯ÂåÉ÷¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÆ£°æ¤¬¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤à»Ñ¤ä¡¢¥á¥¤¥¯¥·¡¼¥ó¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£ÂçÃÀ¤Ê¥á¥¤¥¯¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò¸Æ¤Ó¡¢SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁ´Éô¤¬ART¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Çscandalous¡×¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤óÄø¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤êºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖI Need U Back¡×¤Ï¡¢1980Ç¯ÂåÉ÷¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï10·î9Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ä¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤ò×Ç×Ê¡Ê¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ë¤È¤µ¤»¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢ºÆÀ¸¿ô¤â500Ëü²ó¤ËÅþÃ£¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
