KLP48¤Î11¡¦15¥×¥í¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¹ðÃÎ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡ª£¶Æü´Ö½ÂÃ«¡¢¿·½É¡¢¶äºÂ¤Ê¤É¤òÁö¹Ô
AKB48¤Î³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¡¢KLP48¤¬11·î15Æü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¹Ô¤¦DDT¥×¥í¥ì¥¹¤äÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤È¶¨ÎÏ³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGOOD LIFE presents LOVE¡õPEACE¡×³«ºÅ¤òÃÎ¤é¤»¤ë¹ðÃÎ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬11·î5Æü¤«¤é6Æü´Ö¡¢ÅÔÆâ¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áö¹Ô¾ì½ê¤Ï½ÂÃ«¡¢¸¶½É¡¢¿·½É¡¢ÃÓÂÞ¡¢¶äºÂ¥¨¥ê¥¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»þ´Ö¤Ï¸á¸å1»þ¡ÁÆ±8»þ¤Þ¤Ç¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÇÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤Ç¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤È¤âÍ»¹ç¤·¤¿°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹Âç¤Ë¹ðÃÎ¤¹¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï³Æ´ë¶È¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¼êÎ¹¹Ô²ñ¼ÒJTB¤Ï¤Î´ÑÀï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÈÎÇä¡£¡ÖDDTÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸inMalaysia¡×¤È¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°Æü¤Î11·î14ÆüÈ¯¤Ç¤Î2Çñ3Æü¤È3Çñ4Æü¤Î¥×¥é¥ó¤òÀßÄê¤·¤¿¡£ÃÍÃÊ¤Ï6Ëü5000±ß¡Á7Ëü7000±ß¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ëÂå¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤Î¤Û¤«¡¢Á°Æü14Æü¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð¾ìÍ½Äê¼Ô¤Î°ìÉô¤È¤Î¿©»ö²ñ¤ä¥µ¥¤¥ó¡õ¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤ÏKLP48¤È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë½»Âð¥Õ¥í¥¢¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ¤¬½¢Ç¤¡£Åìµþ¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÊTIF¡Ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤È¤â¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¡Ê42¡Ë¤ä¸µSKE48¹Ó°æÍ¥´õ¡¢NGT48¡ÊÀ¶»ÊÎïºÚ¡¢À¾³ãçýè½Æà¡¢Æ£ºêÌ¤Ì´¡¢ÂçÄÍ¼·³¤¡¢ËÌÂ¼Í¥±©¡¢¿ùËÜË¨¡Ë¡¢¤â¤¨¤Î¤¢¤º¤¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥í¥ì¥¹¶½¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¥º¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤ÎÅÏÊÕÌ¤»í¡¢¤é¤¯¡¢ÎëÌÚ»ÖÇµ¡¢¹â¸«¼®¼î¤Î4¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾åÊ¡¤æ¤¡¢°²ÅÄÈþÊâ¡¢¥¥é¡¦¥µ¥Þ¡¼¡¢DDT¥×¥í¥ì¥¹¤«¤éÀßÎ©¼Ô¤Ç¸½ºß¤Ï±¿±Ä²ñ¼ÒCyber FightÉû¼ÒÄ¹¤ÎüâÌÚ»°»ÍÏº»á¡¢Àî¾¾¿¿°ìÏ¯»á¡¢¥¯¥ë¥¹¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¾®¶¶¥Þ¥ê¥«¡¢¾ÍÂÀ¤é¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
DDT¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤¿¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥Ò¥Ã¥È¶ÊLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¤ò¡¢¸½ÃÏ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëKLP48¤äÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡ª¡ªÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤òÀ¤³¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼çÄ¥¤¹¤ëÆ±Âç²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
KLP48¤Î»³º¬ÎÃ±©¡Ê25¡Ë¤Ï10·î30Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç»²²Ã¤·¤¿¸ø³«Îý½¬»þ¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½ÅÍ×À¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½Ð±é¤µ¤ì¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂçÀ®¸ù¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òµ¡¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤ò¹¤á¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î15Æü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥»¥é¥ó¥´¡¼¥ë½£¥×¥¿¥ê¥ó¡¦¥¸¥ã¥ä¤Ë¤¢¤ëJioSpace¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£ÆÃÊÌÀÊ¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤ÏÂç²ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁ´»²²Ã¼Ô¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢KLP48¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤Î¥Á¥§¥¤ä¤ª¸«Á÷¤ê¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢¡KLP48 AKB48¤Î³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¡£AKB48¤Î¹ÔÅ·Í¥è½Æà¡¢¹õ¿ÜÍÚ¹á¡¢»³º¬ÎÃ±©¡¢STU48¤Î¹ÃÈå¿´°¦¤ÎÆüËÜ¿Í4¿Í¤¬È¯Â¤ÈÆ±»þ¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¸½ÃÏ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿9¿Í¤ò²Ã¤¨¤¿·×13¿Í¤¬1´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏAKB48³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÊÀ©ºî¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£²Æ¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿2´üÀ¸13¿Í¤Î²ÃÆþ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£