Ì¾¸Å²°¡¦¥Ñ¥í¥Þ¿ðÊæ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¡¥·¥ã¥È¥ë¥º°¦ÃÎ¡¦ÃæÌî¹ë¡Ö´ÑµÒ¤È°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤¥é¥°¥Ó¡¼¶¥µ»¾ì¤Î°ì¤Ä¡¢¥Ñ¥í¥Þ¿ðÊæ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤¬£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Î¥È¥è¥¿¥ô¥§¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥Ä£È£ÏÉ§ºä·½¹î¡Ê£³£´¡Ë¡¢£Æ£ÂÂçé®Þ«ÂÀ¡Ê£²£´¡Ë¡¢ËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¥·¥ã¥È¥ë¥º°¦ÃÎ¤Î£×£Ô£ÂÃæÌî¹ë¡Ê£²£¸¡Ë¡¢£Æ£Â¥±¥ì¥Ó¡¦¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡Ê£³£³¡Ë¤Î£´Áª¼ê¤¬»²²Ã¡£À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡´ÑµÒÀÊ¤Î²þÁ±¤Ë²Ã¤¨¡¢Áª¼ê¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¥Õ¥ë²þÁõ¤ä¼Ç¤ÎÁ´ÌÌÄ¥¤êÂØ¤¨¤Ê¤É¡¢Á´ÌÌ²þ½¤¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¿·ÉÊ¤Î¤è¤¦¡£É§ºä¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯´ÑµÒÀÊ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡£Áá¤¯¤³¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Âçé®¤â¡ÖËÍ¤â¤³¤³¤ÇÇ®¤¤´À¤òÎ®¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤åºÎï¤À¤È´À¤òÎ®¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¥Ï¥ó¥«¥Á»ý¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¶¦Æ±¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÃæÌî¤Ï¡Ö´ÑµÒÀÊ¤«¤é¤Î¶á¤µ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´ÑµÒ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¥Û¡¼¥à¤Î´¿À¼¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ£·¿ÍÀ©¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥±¥ì¥Ó¡¦¥¸¥ç¥·¥å¥¢¤â¡Ö¤³¤³¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¡¢£´¿Í¤È¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÆü¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö¶¥µ»¾ì¤ÏÏ·µà²½ÂÐºö¤ÈÍèÇ¯Ì¾¸Å²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¶¥µ»Âç²ñ¤ËÈ÷¤¨¡¢Ìó£±Ç¯È¾¡¢£´£³²¯£·£°£°£°Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ²þ½¤¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë²÷Å¬¤Ê´ÑÀï´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¡Ê¿ðÊæ¸ø±à´ÉÍý»öÌ³½ê¡¦»³²¬Àµµ¹¹ÊóÃ´Åö¡Ë¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Ù¥ó¥Á¥·¡¼¥È¤ò¸ÄÊÌ¥·¡¼¥È¤ØÊÑ¹¹¤·¡¢ÅìÀ¾¤Î¼ÇÀ¸ÀÊ¤â¸ÄÊÌ¥·¡¼¥È¤ÈÎ©¸«ÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Ö¤¤¤¹ÀìÍÑÀÊ¤â£·£´ÀÊ¤òÍÑ°Õ¡£Î©¸«ÀÊ¤ò´Þ¤àºÂÀÊÁí¿ô¤ÏÌó£±Ëü£µ£°£°£°ÀÊ¤«¤é£±Ëü£´£°£°ÀÊ¤Ø¤È¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢²÷Å¬À¤ÈÎ×¾ì´¶¤Ï¥°¥ó¤ÈÁý¤·¤¿¡£Âç·¿±ÇÁüÁõÃÖ¤Ï¥Õ¥ë¥Ï¥¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ø¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡££´ËÜ¤Î¾ÈÌÀÅã¤â£Ì£Å£Ä²½¤·£±£µ£°£°¥ë¥¯¥¹°Ê¾å¤Î¹â¾ÈÅÙ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¶¥µ»¾ì¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍÑ³«»ÏÆü¤Ï£±£±·î£±£µÆü¤Ç¡¢¥é¥°¥Ó¡¼Á´¹ñ¹â¹»Âç²ñ°¦ÃÎ¸©Í½Áª·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤±¤éÍî¤È¤·¤Ï£±£±·î£²£¹Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£Å¡¦£Ï£Ð£Å£Î¡¡£Í£É£Ú£Õ£È£Ï¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡×¡£¥È¥è¥¿¥ô¥§¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¤ÏÍèÇ¯£²·î£·Æü¤Î²£ÉÍ¥¥ä¥Î¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹Àï¡¢ËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¥·¥ã¥È¥ë¥º°¦ÃÎ¤Ï£±£²·î£±£³Æü¤Î²Ö±à¶áÅ´¥é¥¤¥Ê¡¼¥ºÀï¤¬ÅöÃÏ½é¥ê¡¼¥°Àï¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¤Ï£·¿ÍÀ©¥é¥°¥Ó¡¼¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£