カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は５日、日本維新の会・藤田文武共同代表の公金環流報道について伝えた。元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は「代表こそが組織の道しるべ」と話した。

組織の雰囲気は代表がすべて表すとして、「僕が維新の時の維新のイメージって、とにかく口が悪い、行儀が悪い、乱暴だと色々あったと思うけど、お金の使い方に関してだけはきっちりやってるなって感じてくれていたと思う」と熱弁。藤田氏が行った会見を見た感想として「彼は疑いも何も感じない人。今回もずっと適法と言っていて、この適法の意味は今、禁止するルールがない。弁護士に相談してこられたら違法じゃないと答えるが、いいのか悪いのか考えてルールを作るのが政治家」と訴えた。

橋下氏は「あとはもう有権者の判断。維新っていうものがどういう政治グループなのかっていうのを感じ取るだけ。これから政権与党に入って、どんどん国民に対してある意味負担も伴うような改革をやっていく時に、こういうリーダーが率いる政党の言うことを聞きますかということです」と話していた。