″三船フミコ″コス披露のあのにファン大興奮！「悪魔として退治されてもいい」
タレントのあのが自身のXを更新。ロックバンド・マキシマム ザ ホルモンのイベントで「チューチュー ラブリー ムニムニ ムラムラ プリンプリン ボロン ヌルル レロレロ feat.ano」や「ちゅ、多様性。 ホルモンアレンジver.」を歌ってきたど 楽しかったと投稿。コスプレ限定地獄てことで三船フミコさんを託されました。と、その内容を自身のXで公開した。
この投稿にファンからは「か、かわいい〜！！！(ｐ ̫Ｔ)♡♡♡」「あのちゃんの三船フミコになら悪魔として退治されてもいい…」「三船コスもちょーぜつ似合っててかわいい!!!」などの声が集まり、ファンからの熱い反応が寄せられている。特に、あののコスプレ姿は多くのファンを魅了し、盛り上がりを見せている。
あのは、元アイドルグループゆるめるモ!の元メンバーで、2020年からはano名義でソロアーティストとして活動している。
マキシマム ザ ホルモン“帰ってきた地獄絵図〜コスプレ限定地獄〜” で— あの (@aNo2mass) November 4, 2025
・チューチュー ラブリー ムニムニ ムラムラ プリンプリン ボロン ヌルル レロレロ feat.ano
・ちゅ、多様性。 ホルモンアレンジver.
歌ってきたど❕楽しかった❕
コスプレ限定地獄てことで三船フミコさんを託されました。 pic.twitter.com/2fcEhtCEnj