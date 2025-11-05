煮る時間わずか3分！時間がない日の特急レシピ『豚こまともやしの酸辣湯風煮込み』
寒さが増して、温かい煮込み料理がおいしい季節。
長時間煮込むイメージが強い煮込み料理ですが、煮込み時間がたった3分の特急煮込みをご紹介。
火が通りやすく、下ごしらえも簡単な食材でさっと作れるから、忙しい日にも大活躍です。
酸味が効いた酸辣湯は、元気が出る味わい。煮汁もスープとしておいしくいただけます。
『豚こまともやしの酸辣湯風煮込み』のレシピ
材料（2人分）
豚こま切れ肉……150g
もやし……1袋（約200g）
生しいたけ……4個
〈煮汁〉
水……1/2カップ
しょうゆ…… 大さじ1/2
鶏ガラスープの素（顆粒）…… 小さじ1/2
塩…… 小さじ1/3
こしょう……少々
ごま油・酢・ラー油
作り方
(1)下ごしらえをする
しいたけは軸を切ってから薄切りにする。
(2)豚肉を炒める
フライパンにごま油大さじ1/2を中火で熱し、豚肉を入れて1〜2 分炒める。
(3)煮込んで完成！
しいたけ、もやしを広げて入れ、煮汁の材料を加える。煮立ったらふたをして2〜3 分煮る。火を止めて酢大さじ2、ラー油適宜を加え、手早く混ぜ合わせる。
スピード煮込みなら、帰ってすぐ「いただきます」ができるので、肌寒くなってきた季節の平日ご飯にぴったり。
好評発売中の『オレンジページsimple11-12月』では、煮込み時間3分以内の特急煮込みを3品と、メインの食材2つだけでおいしくできるデイリー煮込みを6品ご紹介！
ぜひ毎日のごはん作りにお役立てください。