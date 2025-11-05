煮る時間わずか3分！時間がない日の特急レシピ『豚こまともやしの酸辣湯風煮込み』

寒さが増して、温かい煮込み料理がおいしい季節。

長時間煮込むイメージが強い煮込み料理ですが、煮込み時間がたった3分の特急煮込みをご紹介。

火が通りやすく、下ごしらえも簡単な食材でさっと作れるから、忙しい日にも大活躍です。

酸味が効いた酸辣湯は、元気が出る味わい。煮汁もスープとしておいしくいただけます。

『豚こまともやしの酸辣湯風煮込み』のレシピ

材料（2人分）

豚こま切れ肉……150g

もやし……1袋（約200g）

生しいたけ……4個

〈煮汁〉

水……1/2カップ

しょうゆ…… 大さじ1/2

鶏ガラスープの素（顆粒）…… 小さじ1/2

塩…… 小さじ1/3

こしょう……少々

ごま油・酢・ラー油

作り方

(1)下ごしらえをする

しいたけは軸を切ってから薄切りにする。

(2)豚肉を炒める

フライパンにごま油大さじ1/2を中火で熱し、豚肉を入れて1〜2 分炒める。

(3)煮込んで完成！

しいたけ、もやしを広げて入れ、煮汁の材料を加える。煮立ったらふたをして2〜3 分煮る。火を止めて酢大さじ2、ラー油適宜を加え、手早く混ぜ合わせる。

スピード煮込みなら、帰ってすぐ「いただきます」ができるので、肌寒くなってきた季節の平日ご飯にぴったり。

好評発売中の『オレンジページsimple11-12月』では、煮込み時間3分以内の特急煮込みを3品と、メインの食材2つだけでおいしくできるデイリー煮込みを6品ご紹介！

ぜひ毎日のごはん作りにお役立てください。