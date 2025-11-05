″大崎ナナにそっくり″ 藤井萩花が「NANA」風ショットを披露！ファッションに絶賛の声が続出
タレントの藤井萩花が自身のInstagramを更新し、矢沢あいの漫画「NANA」の主人公・大崎ナナを思わせる格好の等身大ショットを投稿した。投稿ではいちごの絵文字が2つ添えられており、投稿写真には藤井がポリスキャップに口ピアスにレザーチョーカーを身につけた写真が投稿されている。
この投稿にファンからは「この姿、めっちゃ可愛い！」「NANAの大崎ナナにそっくり！」「新しい藤井萩花が見れて嬉しい」といった反響が寄せられ、ファンたちの支持を受けている。特に彼女のファッションやスタイルに対する称賛の声が多く見受けられる。10月1日に多国籍バンド・ALIのボーカル今村玲央との離婚を発表した藤井の新たな一歩として、多くのファンの注目を集めている。
藤井萩花は、Flower、E-girls、ShuuKaRenの元メンバーとして知られ、ダンスやモデル活動で多くのファンを魅了している。
この投稿にファンからは「この姿、めっちゃ可愛い！」「NANAの大崎ナナにそっくり！」「新しい藤井萩花が見れて嬉しい」といった反響が寄せられ、ファンたちの支持を受けている。特に彼女のファッションやスタイルに対する称賛の声が多く見受けられる。10月1日に多国籍バンド・ALIのボーカル今村玲央との離婚を発表した藤井の新たな一歩として、多くのファンの注目を集めている。
藤井萩花は、Flower、E-girls、ShuuKaRenの元メンバーとして知られ、ダンスやモデル活動で多くのファンを魅了している。