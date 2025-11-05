コバーズキッズ会長兼CEO・小林幸典 日本再生をどうするか?「預かる福祉」から「育てる教育」へ
「保育・幼児教育を人的資本の戦略投資と捉え、産業界が共同声明を出して社会的な役割を果たして欲しい」─。こう強調するのは山梨県甲斐市で株式会社による保育園の運営を手掛けるコバーズキッズ会長兼CEOの小林幸典氏。縦割り行政や低待遇、劣悪な労働環境などが相まって保育業界は危機的な状況にあると警鐘を鳴らす。そして自ら提言書をまとめ、産業界を動かそうとしている。小林氏が経済界へ渾身の提言の中身とは？
未曽有の少子化に直面
─ 小林さんは定年退職した後、2018年に山梨県で株式会社による保育園の運営を始めました。保育園の運営を通じて保育・幼児教育の在り方についてどう捉えていますか。
小林 大変な危機感を感じています。日本は未曽有の少子化という国家的課題に直面していることに加えて、日本の幼児教育への公的支出は際立って低い。OECD（経済協力開発機構）諸国との比較で見ても、幼児教育支出のGDP比は0･1％にとどまり、平均の0･8％、北欧諸国の1％以上に比べても圧倒的に少ないのが現状です。
─ どうしてそのような状況になっているのでしょうか。
小林 依然として「昭和の福祉モデル」の中に閉じこもっているからだと思います。幼児1人当たり支出でも日本は6247㌦で、OECD平均の8070㌦、北欧諸国の9500～1万㌦と大きく水をあけられています。その結果、保育士の全国平均年収も約407万円と、小学校教諭の約726万円と差がついてしまっています。
この約320万円という処遇格差が保育士不足に拍車をかけているのです。その結果、優秀な人材も確保できずにいるわけですが、このことは産業界にも認識されておらず、格差是正をしなければ保育・幼児教育制度の持続可能性は危ぶまれ、幼児教育の崩壊すら招きかねません。
─ 抜本的な制度改革が必要だということですね。
小林 そうです。特に保育を「社会保障」と捉えるのではなく、「人的資本」と捉え直すことが求められます。さらに、我々保育事業者も理事長や社長、園長などの経営幹部がガバナンスとマネジメントをしっかり学ばなければなりません。
ガバナンスやマネジメントの不足が不適切保育の誘因や保育士の労働環境の悪化を招き、保育士離職を加速させているのです。
─ なぜこのような状況が生まれてしまったと考えますか。
小林 保育というものを「預かる福祉」として捉えてしまっていることが一因だと思います。あくまでも福祉の一環として位置づけられていて、「育てる教育」という視点と社会環境の変化への対応が欠如しているのです。その結果、所管は厚生労働省（現在はこども家庭庁）になってしまっています。
─ 教育は文部科学省ですから幼稚園は同省の所管です。
小林 ええ。保育・幼児教育にまつわる環境が縦割りで一貫性がなく、いわゆる省庁間の連携が不十分なままなのです。それに加えて、保育園と小学校と連携が出来ていません。その結果、保育園を卒園して小学校に進学した子どもたちの不登校が最近非常に多くなっています。
そしてもう1つの要因は保育の質を測る共通評価指標や評価制度が整備されていないという点です。OECD諸国と比べて日本は制度・環境・待遇・地位が劣後しています。例えば、保育士の適正配置基準があります。
適正配置基準や待遇で劣後する日本
─具体的には?
小林 OECD諸国では保育・幼児教育の質の向上と、子どもの発達、学習、ウェルビーイングの促進のため、厳格な配置基準で職員を多くしています。内面的なスキルや心の部分を指す「非認知能力」を育むために、基準は3歳児7人に対して保育士1人ですが、日本は30人に対して1人です。
