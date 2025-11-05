【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（9月）16:00
予想　0.8%　前回　-0.8%（前月比)
予想　-4.0%　前回　1.5%（前年比)

フランス鉱工業生産指数（9月）16:45
予想　0.2%　前回　-0.7%（前月比)

フランス非製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（10月）17:50
予想　47.1 　前回　47.1

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（10月）17:55
予想　54.5　前回　54.5

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:00
予想　52.6　前回　52.6

ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（9月）19:00
予想　0.1%　前回　-0.3%（前月比)
予想　-0.1%　前回　-0.6%（前年比)

【スウェーデン】
スウェーデン中銀政策金利（11月）17:30
予想　1.75%　前回　1.75%

【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:30
予想　51.1　前回　51.1

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（10/25 - 10/31）21:00
予想　N/A　前回　7.1%（前週比)

ADP雇用者数（10月）22:15
予想　3.8万人　前回　-3.2万人（前月比)

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）23:45
予想　55.2　前回　55.2（非製造業PMI・確報値)
予想　54.8　前回　54.8（コンポジットPMI・確報値)

ISM非製造業景気指数（10月）6日00:00
予想　50.8　前回　50.0

【ブラジル】
ブラジル中銀政策金利（11月）6日06:30
予想　15.0%　前回　15.0%

【ポーランド】
ポーランド中銀政策金利（11月）発表時刻未定
予想　4.25%　前回　4.5%


※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更されることがあります。