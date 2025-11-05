【ユーロ圏】

ドイツ製造業新規受注（9月）16:00

予想 0.8% 前回 -0.8%（前月比)

予想 -4.0% 前回 1.5%（前年比)



フランス鉱工業生産指数（9月）16:45

予想 0.2% 前回 -0.7%（前月比)



フランス非製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（10月）17:50

予想 47.1 前回 47.1



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（10月）17:55

予想 54.5 前回 54.5



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:00

予想 52.6 前回 52.6



ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（9月）19:00

予想 0.1% 前回 -0.3%（前月比)

予想 -0.1% 前回 -0.6%（前年比)



【スウェーデン】

スウェーデン中銀政策金利（11月）17:30

予想 1.75% 前回 1.75%



【英国】

サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:30

予想 51.1 前回 51.1



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（10/25 - 10/31）21:00

予想 N/A 前回 7.1%（前週比)



ADP雇用者数（10月）22:15

予想 3.8万人 前回 -3.2万人（前月比)



PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）23:45

予想 55.2 前回 55.2（非製造業PMI・確報値)

予想 54.8 前回 54.8（コンポジットPMI・確報値)



ISM非製造業景気指数（10月）6日00:00

予想 50.8 前回 50.0



【ブラジル】

ブラジル中銀政策金利（11月）6日06:30

予想 15.0% 前回 15.0%



【ポーランド】

ポーランド中銀政策金利（11月）発表時刻未定

予想 4.25% 前回 4.5%





※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性



※予定は変更されることがあります。

