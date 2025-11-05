16:00 ブルームバーグ主催グローバル・クレジット・フォーラム（東京）三村財務官出席

18:00 ECB賃金トラッカー（TBC）

19:00 ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、金融政策会議出席



6日

0:00 コッハー・オーストリア中銀総裁、グローバル経済会議出席

0:30 米週間石油在庫統計

1:15 ブリーデン英中銀副総裁、イベント講演

1:30 テュディン・スイス中銀理事、講演

4:10 ホークスビーNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席





米最高裁判所、トランプ米大統領の世界的関税の合法性に関する口頭弁論

米政府機関閉鎖、史上最長に



米主要企業決算

マクドナルド、ドアダッシュ、ロビンフッドマーケッツ、クアルコム



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性



※予定は変更されることがあります。

外部サイト