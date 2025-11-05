16:00　ブルームバーグ主催グローバル・クレジット・フォーラム（東京）三村財務官出席
18:00　ECB賃金トラッカー（TBC）
19:00　ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、金融政策会議出席

6日
0:00　コッハー・オーストリア中銀総裁、グローバル経済会議出席
0:30　米週間石油在庫統計
1:15　ブリーデン英中銀副総裁、イベント講演
1:30　テュディン・スイス中銀理事、講演
4:10　ホークスビーNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席


米最高裁判所、トランプ米大統領の世界的関税の合法性に関する口頭弁論
米政府機関閉鎖、史上最長に

米主要企業決算
マクドナルド、ドアダッシュ、ロビンフッドマーケッツ、クアルコム

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更されることがあります。