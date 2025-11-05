テクニカルポイント　ポンドドル、下降トレンドが継続　ＲＳＩは過熱感示す

1.3532　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3484　一目均衡表・雲（上限）
1.3452　100日移動平均
1.3434　一目均衡表・雲（下限）
1.3325　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3288　21日移動平均
1.3269　一目均衡表・基準線
1.3258　200日移動平均
1.3193　10日移動平均
1.3190　一目均衡表・転換線
1.3061　エンベロープ1%下限（10日間）
1.3044　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.3029　現値

　ポンドドルは、下降トレンドが継続している。しかし、下げスピードには警戒感がでている。ＲＳＩ（１４日）は２４．１に低下しており、売られ過ぎ領域３０以下に突入している。まずは、１．３０００の心理的水準をめぐる値動きを確認したい。明確に下回ることに失敗すれば、買戻しが強まる局面が想定される。