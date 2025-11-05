テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンドが継続 ＲＳＩは過熱感示す テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンドが継続 ＲＳＩは過熱感示す

テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンドが継続 ＲＳＩは過熱感示す



1.3532 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3484 一目均衡表・雲（上限）

1.3452 100日移動平均

1.3434 一目均衡表・雲（下限）

1.3325 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3288 21日移動平均

1.3269 一目均衡表・基準線

1.3258 200日移動平均

1.3193 10日移動平均

1.3190 一目均衡表・転換線

1.3061 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3044 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3029 現値



ポンドドルは、下降トレンドが継続している。しかし、下げスピードには警戒感がでている。ＲＳＩ（１４日）は２４．１に低下しており、売られ過ぎ領域３０以下に突入している。まずは、１．３０００の心理的水準をめぐる値動きを確認したい。明確に下回ることに失敗すれば、買戻しが強まる局面が想定される。

