現代用語の基礎知識が選ぶ「２０２５ Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート３０語が５日、発表された。政治、経済、エンタメなどから３０語が選ばれたがその中に「二季」が入ったことで、１人の芸人が「授賞式に行ける準備しておきます！」となぜか意気込んでいる。

ノミネート３０語の中にあった「二季」は「酷暑が続いた日本列島。地球温暖化の影響で春夏秋冬という四季が、夏と冬の二季化している状況」と説明されており、今年も長い酷暑があったことからノミネートされたものと思われる。

だがこれに「授賞式に行ける準備しておきます！」と意気込んでいる芸人がいる。ウエストランドの井口浩之だ。井口はかなり以前から日本の「二季化」を主張。少なくとも９年前のＹｏｕＴｕｂｅで、極寒の３月に「全然メチャメチャ」「おかしいよ」と主張。８年前のＹｏｕＴｕｂｅでは「春はない」のタイトルで「結局夏か冬の繰り返し。どっちかしかない」と訴えていた。

２１年にはテレビ朝日とＡＢＥＭＡ共同製作の番組で、井口は「日本に四季なんてない」とスピーチ。「日本には夏と冬しかありません。もっと言うと、ほとんど冬」といい、３月の花見で半袖で震えている姿に「半袖の冬」と呼んでいる…などと熱弁していた。

ようやく井口が主張していた「二季」がノミネート。すぐにＸで「『二季』がノミネートされました。授賞式に行ける準備しておきます！」と早くも意気込んでいる。果たして授賞式にお呼びはかかるのか？