タレントの藤本美貴（40）が4日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。子供たちの“推し活”について悩みを吐露した。

この日のテーマは「子供の推し活」。小学生1200人を対象に「今、推しがいるか」を聞いたアンケートで53％が「推しがいる」と回答したことを紹介。これは藤本も「2人に1人。確かに、YouTubeとか、推しとまで本人が認識してるか分かんないけど、“この人、凄い見てる”なとか（はある）」と納得した。

スタッフから子供の推し活について悩みがあるか聞かれた藤本は「悩みはさぁ、そこまで好きじゃなかったとしても、グッズを凄い欲しがる。（本当に）凄い推してるなら、“じゃあなんか1個買おうか”とか、“映画のパンフレットとか買おうか”とかになるけど、そんな今までハマってなかったじゃん？みたいな。なのに、グッズ売り場、一応見たいって言うの。で、見に行ったら“これ買って”とかって。で、観に行った映画じゃないののグッズを欲しがったりするから。“観てないよね？”みたいな」と嘆いた。

これには、横澤夏子も「ほんと分かる」と共感。5歳・長女は「プリキュア」シリーズの大ファンだといい、4歳・次女は「パウパトロール」、2歳・三女は「アンパンマン」と、それぞれ“推し”が違うといい、「だから確実にどれぐらいのレベルで好きなのかっていうのを（聞きたい）。あと何年先まで好きなのかも聞きてほしい」と訴えた。