B2静岡の橋本竜馬がグロインペイン症候群で離脱…開幕から6戦出場もインジュアリーリスト登録

11月5日、B2西地区のベルテックス静岡は、橋本竜馬がグロインペイン症候群と診断されたことを発表し、4日付でインジュアリーリストに登録した。

現在37歳の橋本は178センチ81キロのポイントガード。福岡大学附属大濠高校、青山学院大学を経て、2011年にアイシンシーホース（現シーホース三河）でキャリアを始め、日本代表でプレーした経験も持つ。2016年のBリーグ開幕後は、琉球ゴールデンキングス、レバンガ北海道、アルバルク東京、越谷アルファーズでもプレーし、2024－25シーズン途中から静岡に移籍した。

今シーズンは、ここまでB2リーグ戦6試合に出場し、1試合平均18分18秒のプレータイム、8.5得点1.2リバウンド3.2アシスト、3ポイント成功率36.8パーセントをマークしていたものの、直近2試合はプレータイムなし。クラブの発表によると、練習中に負傷し「グロインペイン症候群」と診断されたという。

現在、静岡は2勝9敗でB2西地区最下位と苦戦中。経験豊富なガードを欠く痛いアクシデントとなった。

【動画】橋本竜馬不在…B2第6節の試合ハイライト映像