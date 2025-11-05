サックスバー、今期経常を一転28％減益に下方修正

サックスバー ホールディングス <9990> [東証Ｐ] が11月5日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比27.2％減の14.1億円に減り、従来の3.9％増益予想から一転して減益で着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の42.1億円→29.7億円(前期は41.3億円)に29.5％下方修正し、一転して28.0％減益見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比28.7％減の15.5億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比25.3％減の8.3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の8.3％→6.4％に悪化した。



株探ニュース

