静岡県伊豆市の修善寺虹の郷で「もみじライトアップ」が11月15日（土）から開催される。今年で21回目を迎える晩秋の風物詩としており、約1,000本のもみじをライトアップする。

会場では日本庭園の菖蒲ヶ池に映る紅葉や、築150年から300年の古民家が並ぶ「匠の村」へ続くもみじ林が照らし出される。昼間とは異なる趣の紅葉景色を楽しめるという。

11月23日（日）、11月29日（土）、12月6日（土）には打ち上げ花火も実施。約1,000発の花火が夜空を彩り、紅葉と競演する。

10月17日（金）から開催中のイルミネーションイベント「虹の郷イルミtheナイト2025」も同時開催される。

一般公開に先駆けて11月14日（金）にはコスプレイヤー限定の特別ライトアップも実施する。

所在地

静岡県伊豆市修善寺4279-3

修善寺虹の郷「もみじライトアップ 」

打ち合げ花火

コスプレイヤー限定「もみじライトアップ コスプレナイト」

開催期間：2025年11月15日（土）～12月14日（日） 営業時間：17時00分～21時00分 入場料：大人（中学生以上）2,400円、小人（4才～小学生）1,300円 駐車料：300円開催日：11月23日（日）、11月29日（土）、12月6日（土） 料金：大人（中学生以上）3,000円 小人（4才～小学生）1,900円※打ち上げ花火の開催日は、「イルミtheナイト」「もみじライトアップ」「打ち上げ花火」の「セット券」のみの販売開催日時：11月14日（金）17時00分～20時30分 料金：大人（中学生以上）1,000円 駐車料：300円