SixTONESの京本大我が、茶室に松岡広大を招いた際のツーショットが、淡交社 書籍営業部の公式Xで公開された。京本は、淡交社で発行している雑誌『なごみ』で茶の湯の所作を学ぶ「亭主のもてなし」を連載している。

■「懐石を振る舞う（そして自身も食す）京本さん」

『なごみ』11月号（10月28日発売）の「亭主のもてなし」では「茶事、前編」を掲載。「今号からはいよいよ茶事当日編。まずは心をつくした懐石料理でお客様をもてなします。亭主がこの日のために選んだお軸は『南山打鼓北山舞』。さて、気になるお客様とは？予想しながらお楽しみください」という予告が事前にポストされていた。

そして、このたび公開されたのは「誌面では泣く泣く1色掲載となった一枚」。「京本大我さんが茶事に招いたお客様は松岡広大さんでした。舞台『ニュージーズ』での共演以来親交を深めるお二人。懐石を振る舞う（そして自身も食す）京本さん、一品一品を堪能する松岡さんと見どころもそれぞれです」という、予告と答え合わせができるメッセージも。

茶室で「南山打鼓北山舞」の掛け軸を前に、和装の京本が松岡にお膳を手渡す場面をおさめたツーショット。ぴんと伸びた背筋や指先まで美しい所作、カメラを見つめる凛とした微笑みなど、いつもとは違った雰囲気のふたりを見ることができる。

「上品な佇まいで素敵」「和装姿が美しい」「『ニュージーズ』からのご縁にほっこり」「カラーで見られてうれしいです」などといったファンの声が続々と到着。

これまでも京本は「亭主のもてなし」連載で和装姿を披露している。

■誌面では1色掲載だったツーショットのフルカラーバージョン

■茶事の準備で案内状をしたためる京本