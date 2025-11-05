全国保証、上期経常が2％増益で着地・7-9月期は1％減益

全国保証 <7164> [東証Ｐ] が11月5日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比2.3％増の168億円となったが、通期計画の451億円に対する進捗率は37.4％となり、5年平均の38.8％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比0.7％増の282億円とほぼ横ばいの計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比1.5％減の82億円となり、売上営業利益率は前年同期の67.1％→62.3％に低下した。



