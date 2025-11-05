東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、免疫生物研がS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、免疫生物研がS高

5日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数170、値下がり銘柄数401と、値下がりが優勢だった。



個別では免疫生物研究所<4570>がストップ高。豆蔵<202A>、Ａｉロボティクス<247A>、技術承継機構<319A>、ユニフォームネクスト<3566>、ＮＥ<441A>など8銘柄は年初来高値を更新。Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A>、イオレ<2334>、メディア総研<9242>、ユーソナー<431A>、令和アカウンティング・ホールディングス<296A>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、ダイブ<151A>、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＭＦＳ<196A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>など37銘柄が年初来安値を更新。ジェネレーションパス<3195>、ＳＭ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＪＡＰＡＮ<4772>、リンカーズ<5131>、旅工房<6548>、コンヴァノ<6574>は値下がり率上位に売られた。



