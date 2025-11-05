Snow Man9¿Í¤¬¡È»þÂå¤Ï·Ú¤¯Ä¶¤¨¤í¡£¡É¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÊÂ¤Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡ÖÇ®¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥åー¤Î»þ¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃÂêÁûÁ³
Snow Man¤ÎÁ´ÌÌ¹¹ð¤¬¡¢11·î5Æü¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹Ä«´©¤Ë·ÇºÜ¡£ASA°ËÀªºê¸ø¼°X¤¬¡¢¤½¤ÎÁ´ÌÌ¹¹ð¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow Man9¿Í¤¬¡È»þÂå¤Ï·Ú¤¯Ä¶¤¨¤í¡£¡É¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÊÂ¤Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É①～③
¢£¡È²áµî¡¢¸½ºß¡¢Ì¤Íè¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶Á¤«¤»¤è¤¦¡£¡É¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Snow Man¤¬11·î5Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤ÎÁ´ÌÌ¹¹ð¡£¡È»þÂå¤Ï·Ú¤¯Ä¶¤¨¤í¡£¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥·¥ã¥Ä¤ä¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë9¿Í¤Î¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È»þ´Ö¤òÎ¹¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£²áµî¡¢¸½ºß¡¢Ì¤Íè¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶Á¤«¤»¤è¤¦¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¤Ü¤¯¤¿¤Á¤Î¡Ö¼¡¡×¤È¤Ê¤ë¤«¤é¡£¡É¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â¡£
¡ÖÇ®¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥åー¤Î»þ¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»þÂå¤Î²»³Ú¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤â¤·Snow Man¤¬²Î¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²»³Ú¤òSnow ManÎ®¤ËÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªSnow Man¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥ê¥êー¥¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄ«Æü¿·Ê¹¤Ë¹¹ð¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£