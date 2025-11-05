ETF売買動向＝5日大引け、全銘柄の合計売買代金8108億円 ETF売買動向＝5日大引け、全銘柄の合計売買代金8108億円

5日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比82.8％増の8108億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同87.8％増の6625億円だった。



個別では東証ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2555> 、ＮＥＸＴ 食品 <1617> 、上場ファンドＪリート <1345> 、グローバルＸ グリーン・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2855> 、上場インデックスファンド日経ＥＳＧリート <2566> など22銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は8.14％安、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> は5.27％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> は5.25％安、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> は5.10％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は5.06％安と大幅に下落。



日経平均株価が1284円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金3920億1100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金2596億2900万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が575億9300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が558億4700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が413億2000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が320億300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が259億1500万円の売買代金となった。



