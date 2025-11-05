MEGUMI、“夢”は書き出す 年始に“事業計画書”作成 男子高校生を前に特別授業
俳優でタレントのMEGUMIが5日、都内で行われた『バンタン渋谷美容学院特別ビューティ授業』に登場。男子高校生を前に、年始に自身の“事業計画書”を作成していることを明かした。
【写真】生徒も真剣に聞き入る⋯特別授業を行うMEGUMI
MEGUMIは、同学院の名誉学院長を務めており、教壇に立った。MEGUMIは金沢で店を出したことなど自身の経験を交え「自分の夢も息子のことや人間関係のこととかを考えていると忘れてしまう。忘れないように夢は書き出すことが大事だ」と説明した。
年始には毎年、月ごとの目標を記した“事業計画書”を書いていると明かした。最後には高校生に対し、「諦めなければ夢は叶う。叶えるまでやることが大事だ」と説いた。
バンタン渋谷美容学院は美容業界のプロフェッショナル人材の育成と大学卒業資格取得を目指せる専門学校。2026年度の本格的な共学化を控え、名誉学院長のMEGUMIを招き、男子高校生向けの特別授業を行った。
【写真】生徒も真剣に聞き入る⋯特別授業を行うMEGUMI
MEGUMIは、同学院の名誉学院長を務めており、教壇に立った。MEGUMIは金沢で店を出したことなど自身の経験を交え「自分の夢も息子のことや人間関係のこととかを考えていると忘れてしまう。忘れないように夢は書き出すことが大事だ」と説明した。
年始には毎年、月ごとの目標を記した“事業計画書”を書いていると明かした。最後には高校生に対し、「諦めなければ夢は叶う。叶えるまでやることが大事だ」と説いた。
バンタン渋谷美容学院は美容業界のプロフェッショナル人材の育成と大学卒業資格取得を目指せる専門学校。2026年度の本格的な共学化を控え、名誉学院長のMEGUMIを招き、男子高校生向けの特別授業を行った。