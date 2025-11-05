【福袋2026】幸楽苑、11月24日よりWeb予約開始 冷凍餃子やお食事券など総額4990円相当を3000円で提供
幸楽苑が毎年恒例の人気商品「福袋」の2026年分について、Web予約と店頭販売の実施を発表した。
今回の「福袋」は、3,000円分の食事券（500円券×6枚）に加え、冷凍生餃子2袋とメンマ＆ザーサイの引換券がセットになっている。通常価格合計は4,990円相当で、販売価格は3,000円（税込）と、約2,000円分もお得な計算。販売数には限りがあり、予約・店頭ともに、在庫がなくなり次第終了。購入は1人3セットまでに制限されている。
Web予約は2025年11月24日（月）から12月7日（日）まで。電話やメール、店頭での受付は行われず、予約は専用サイトからのみ可能。受け取りは12月26日（金）から2026年1月5日（月）までとなり、支払いは受け取り時に店舗で行う。一部のフードコート店舗では、受け取り期間が異なる場合がある。
店頭販売は、2026年の初営業日から1月7日（水）まで実施される予定となっている。
