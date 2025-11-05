将棋の福間香奈倉敷藤花（33）＝女流6冠＝が5日、東京・将棋会館で、伊藤沙恵女流四段（33）を挑戦者に迎える第33期倉敷藤花戦3番勝負第1局に臨み、115手で勝利した。振り駒の結果、福間の先手になり戦型は福間の中飛車、伊藤は向かい飛車の相振り飛車へ進んだ。

その後、福間が居飛車に戻すと、伊藤は中飛車と駆け引きが続く。1筋を突破した福間が先に角を成り込むと、伊藤は飛車と桂2枚による反撃で押し返す。さらに飛車を先に成り込んだが、その一手のスキを福間が見逃さなかった。

9筋から桂による王手ラッシュで伊藤王を追い詰め、投了へ追い込んだ。倉敷藤花戦は現在、福間が10連覇中。11連覇、通算16期へ好発進した。

また、福間は前日、来年1月から始まる2度目の棋士編入試験の受験を表明した。「このたび編入試験に挑戦させていただくこととなりました。全力を尽くします」とのコメントも出した。新人棋士5人を試験官とする5番勝負へ向けても幸先のいい再出発となった。

第2局は15日、岡山県の倉敷市芸文館で指される。伊藤が勝ち、決着しなければ第3局が翌日、同所で指される。