元モーニング娘。でタレントの後藤真希（40）が、4日放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。過去の交友関係について語った。

実際にアイドル活動をしている人物からの悩みに回答するコーナーを実施。大人との付き合い方が難しくどうしたらいいかと悩んでいるという内容の相談を受けた。

司会のあのちゃんが「そういう人から“ご飯行こう”って言われてみんな行ったりするけど、嫌だなって思っちゃう」と本音をこぼし、トークは“業界の大人”との食事の話題に。行きたくなくてても行かなけければならない食事の席について「そういうのはどうしたらいいですか？」と質問された。

後藤は「ご飯も行かないかも」とバッサリ。「お仕事の付き合いだと想定して…夜ご飯、大人とかメンバーとかと一緒に行きましょうってなっても“私、ホテルのルームサービスでいいです”って」と避けてきたと回顧した。

司会の「霜降り明星」粗品から「嫌われてましたか？昔。友達いなかったですか？」とツッコまれると「ホテルのルームサービス美味しいですよ」とタジタジ。あのちゃんは「突き抜けた人はこれができる。この子も突き抜ければ良い」とフォローしていた。