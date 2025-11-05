出産を報告していたタレントのまつきりなさんが、自身のインスタグラムで、新生児の第一子を連れて退院したことを報告しました。



【写真を見る】【 まつきりな＆コットンきょん 】新生児と「退院！そしておうちに」 授乳で寝不足「チームで頑張ります！」





まつきさんは「退院！そしておうちにいらっしゃい」とテキストしつつ、白いおくるみに包んだ赤ちゃんを優しく抱いている写真を投稿。そして2枚目には、食卓の向こう側のソファに座り込んで赤ちゃんにほ乳瓶で授乳する、夫でお笑いコンビ「コットン」のメンバー・きょんさんの姿が見えています。









まつきさんは「家を出る時は夫婦２人のおうちが」「久々に帰ってきたらばぁば（母）と子きょんの４人生活に」と、賑やかな生活になることを予感させています。







しかし「母乳とミルクの2.3時間おき授乳」「寝不足でさっそく身体壊しましたが（笑）」と、出産した方々の試練に直面したことを報告。まつきさんは「チームで頑張ります！」と元気に宣言していて、フォロワーからは「素敵なチーム！」「赤ちゃん可愛すぎる」「きっと楽しいファミリーになるんだろうな」「まわりにたくさん頼って少しでも休んで」など、祝意とエールが集まってます。

【担当：芸能情報ステーション】