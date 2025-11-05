WEST.濱田崇裕、小瀧望撮影のおかっぱヘア姿が話題「誰かと思った」「意外と似合う」
【モデルプレス＝2025/11/05】WEST.の小瀧望が11月4日、自身のInstagramを更新。茺田崇裕（※「濱」は正式には異体字）のおかっぱヘア姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】WEST.メンバー「誰かと思った」別人級ヘアスタイル
小瀧は「いろんな茺田」とつづり、濱田の様々なショットを投稿。ウィンクをしてポーズを決める姿や、桐山照史の写真を取ってあげる後ろ姿、自身との2ショットなどとともに、濱田がおかっぱのカツラをかぶって満面の笑顔を見せているショットも投稿している。
「＃なんの説明もせずに ＃めっちゃ笑ってとオーダーしたら ＃わかったと快諾してこちらの笑顔」とカツラショットの撮影の背景も説明。また「＃旅ハマダ見てください」と、濱田が中継リポーターとして出演しているテレビ朝日系「朝だ!！生です旅サラダ」（毎週土曜あさ8時〜）についても言及している。
この投稿は「誰かと思った」「推し活楽しんでて微笑ましい」「意外と似合う」「思わず笑った」「仲良しすぎる」「なぜ似合う」「はまちゃん愛が半端ない」「いい笑顔」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】WEST.メンバー「誰かと思った」別人級ヘアスタイル
◆WEST.小瀧望、茺田崇裕のおかっぱヘア公開
小瀧は「いろんな茺田」とつづり、濱田の様々なショットを投稿。ウィンクをしてポーズを決める姿や、桐山照史の写真を取ってあげる後ろ姿、自身との2ショットなどとともに、濱田がおかっぱのカツラをかぶって満面の笑顔を見せているショットも投稿している。
◆茺田崇裕のおかっぱヘアに反響
この投稿は「誰かと思った」「推し活楽しんでて微笑ましい」「意外と似合う」「思わず笑った」「仲良しすぎる」「なぜ似合う」「はまちゃん愛が半端ない」「いい笑顔」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】