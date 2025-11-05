夏木マリ、夫と豪華観光列車で旅行へ 2ショットに反響「絵になる」「上品でかっこいい」
【モデルプレス＝2025/11/05】夏木マリが11月4日、自身のInstagramを更新。夫との写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】夏木マリ「上品でかっこいい」夫との旅行ショット
夏木は「NHKの番組で、豪華観光列車に乗せていただきました」「今回は2人での旅。スタッフの皆さんのまごころが詰まった、本当に素敵な列車でした〜心からありがとうございました！」とつづり、夫でパーカッション奏者・音楽プロデューサーの斉藤ノヴとともに豪華観光列車「THE ROYAL EXPRESS」に乗車したことを報告。花柄のコートとメタリックブルーのスカートを合わせた華やかな装いで、青く輝く豪華列車を背景に仲睦まじく並ぶ姿を披露している。
この投稿には「素敵なご夫婦」「おしゃれすぎる」「絵になる2ショット」「憧れる」「上品でかっこいい」などの反響が寄せられている。
夏木と斉藤は、2007年から籍にこだわらない“フランス婚”を公言していたが、2011年に入籍したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
