５日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、「現代用語の基礎知識 選 ２０２５ Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート語３０が決定したことを速報した。

コメンテーターで出演のキャスター・丸岡いずみさんは高市早苗首相関連ワードの「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」「女性首相」というワードがノミネートされたことについて「やっぱり、女性首相は入ったんだな」とポツリ。

「高市さん、ぎりぎりで入るくらいだから。やっぱり、もう、若い子の間で、サナ活がすごいじゃないですか」と「サナ」の愛称を持つ高市首相着用アイテムやメイク、ライフスタイルをマネする「推し活」の一種「サナ活」が流行していることに言及。

「今日、私、羽田（空港）から来たんですけど、早苗バッグって言うんですか？ あれを持っている人に２人も会ったんですよ」と続けたところでＭＣの宮根誠司氏も「１３万くらいするヤツね。あれ、今はなかなか買えないらしいですよ」と同調。丸岡氏が「エスカレーターの所でお一人、手荷物検査の所でも会って、これ、やっぱり売り切れるわと思って」と言うと、宮根氏は「一生ものと言われてますけど。その中で働いて働いて働いてまいりますっていう言葉も流行語になったというね」と話していた。