板谷由夏「ある意味夫婦」なベテラン俳優との2ショット公開「ホタルノヒカリ懐かしい」「今思い出しても胸キュン」の声
【モデルプレス＝2025/11/05】女優の板谷由夏が11月3日、自身のInstagramを更新。「ある意味夫婦」だというベテラン俳優との2ショットを公開した。
【写真】50歳女優「ある意味夫婦」ベテラン俳優と2ショット
板谷は「わたしたちってばカップル、夫婦、以外は初めてなんです。たぶん。今まで様々な作品でずっと身内でしたん笑」とつづり、10月期月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（毎週月曜よる9時〜）で共演中の俳優の安田顕との2ショットを公開。同作では、日本初の女性総理の桐谷杏子を板谷が、内閣官房副長官の佐生新次郎を安田が演じていることから「今回は総理大臣と内閣官房副長官 ある意味夫婦、みたい？」とつづっている。2人は過去に夫婦役として日本テレビ系ドラマ「ホタルノヒカリ」（2007年・2010年放送）などで共演している。
この投稿にファンからは「お2人のホタルノヒカリ懐かしい」「山田姐さんとふたちゃん」「安心感がある」「今思い出しても胸キュン」「最強のバディ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆板谷由夏、安田顕との2ショット公開
◆板谷由夏の投稿に反響
