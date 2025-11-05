鹿島のジーコ・クラブアドバイザーが５日、茨城・鹿嶋市内のクラブハウスで取材に応じ、９季ぶりの優勝を目指し、首位で残り３戦を迎える鹿島にエールを送った。

＊ ＊ ＊

１０月末、アドバイザーとしては今季２度目の来日となったジーコ氏は、ＦＷ鈴木優磨が終盤に同点弾を挙げた京都戦（１△１）を現地で見届けた。

「最後の最後で追いついたが、自分たち次第で優勝を決められる状況になった。京都に勝ち点３を積ませなかった。勇敢に戦った結果、追いつくことができた試合だった」

２度の３連敗がありながらも、例年以上の爆発力を秘めたチームは、３試合を残す状況で首位に立つ。２位柏とは勝ち点１差だ。

「優位な状況です。他のライバルは全部勝ったとしても、鹿島が全部勝てば鹿島がタイトルを手にできる。それは他チームにない特権だ」

残り３戦の相手は横浜ＦＣ（ホーム）、東京Ｖ（アウェー）、横浜ＦＭ（ホーム）。下位が相手となるが、油断はできない

「この３試合で全てが決まることを自覚して、試合に臨まなければいけない。ここまで築き上げてきたものが実るのか、それとも取り逃すのか。全てを失う可能性だってある。すべてを決定づける試合だと自覚して試合に入ることが大事」

今季のチームの強みには、かつての常勝時代に「誰が出ても鹿島は鹿島」と敵チームから恐れられた、控え選手の充実ぶりを挙げた。

「残念ながら長期離脱で今季はプレーできない選手がいるものの、誰もが戦力になり得るところは今年のチームにとって大きな力だ。トレーニングを見ても、自分の力を見せつける場として、選手たちは日々切磋琢磨（せっさたくま）している。それがしっかり試合にいい影響を与えている。その中で選ばれた選手には、後悔しないように、試合で出し尽くしてほしい」

現役時代にともにプレーした鬼木達監督への期待も大きく「（川崎で）７シーズンで（リーグ戦）４冠を達成したことは偶然ではない。勝負が懸かったときの戦い方は経験十分な監督。信頼しているし、一緒にプレーしていた時期もあり、お互いにわかりあっている感覚もある」と信頼を寄せる。

「相手へのリスペクトを欠かさず、油断なく試合に臨むことが大事。試合前から、勝利が約束されているわけではありません。相手の１１人も、勝利という同じ目標を目指している。隙を与えずに戦うことが大事です」