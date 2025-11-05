玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売を行う「アイアップ」が展開する、タオルのふりしてコソッとポーチでおなじみの「どっとポーチ（.POUCH）」シリーズ。

「どっとポーチ」シリーズから、“大きめサイズ”の新シリーズ「どっとポーチ ケア スヌーピー」が発売されます☆

アイアップ「どっとポーチ ケア スヌーピー」

価格：各2,200円(税込)

発売予定：2025年11月下旬ごろ

サイズ(2つ折り時)：約W215×H310×D12mm

種類：全2種類（グレー・ブラウン）

「アイアップ」の人気シリーズ「どっとポーチ」の新シリーズとして「どっとポーチ ケア」がデビュー！

ユーザーからの要望が多かった“大きめサイズ”に設計された、大容量＆取り外し可能ストラップでマルチに活躍してくれるグッズです。

吸水性や洗濯可能なタオル素材を活かし、アイス枕カバーやおむつポーチ、トラベルポーチとしても活躍してくれる「どっとポーチ ケア」

ストラップはスナップボタンで簡単に取り外しが可能です。

ベビーカーのハンドルや車のヘッドレストに吊り下げたり、手首に通して持ち運んだりと、使い勝手も抜群。

かわいい「スヌーピー」の総柄デザインは、グレーとブラウンの2色が展開されます。

落ち着いたカラーで、幅広い世代の方が愛用できる「スヌーピー」グッズです☆

大容量＆取り外し可能ストラップで、おむつポーチやアイス枕カバーとして大活躍してくれる日用雑貨。

アイアップより発売される「どっとポーチ ケア スヌーピー」2種の紹介でした☆

