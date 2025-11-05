ＮＨＫＥテレ「おかあさんといっしょ」で体操のお兄さんを務めた“ひろみちお兄さん”こと、タレントの佐藤弘道(57)が4日、自身のインスタグラムを更新。初孫が誕生したことを報告した。



【写真】笑顔で孫を抱く姿は〝じいじ〟そのもの

「本日は皆様に大切なご報告があります。」と書き出し「私、佐藤弘道は・・・ 私、佐藤弘道は・・・ ふふふ・・・ 『おじいちゃん』になりましたぁ～」と投稿。「長男夫婦に神様から大切な大切な授かりものが届きました 日に日に孫の可愛さが増しています！」と記し、うれしそうに赤ちゃんを抱く写真を掲載した掲載した。



「いつか孫と一緒に走れるくらいにならないといけないと思うので、益々リハビリトレーニングに力が入りそうです！」と続け、「これからは、お兄さん・お父さん・おじいちゃんの三刀流で頑張ります。引き続き、応援よろしくお願いいたします！」とした。



佐藤は昨年６月に「脊髄梗塞」を発症。現在もリハビリを続けている。



フォロワーからは「ついに、じぃじの仲間入りですね」、「おめでとうございます」、「可愛いお孫ちゃんに、ますます励みになりますね」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）