7人組アイドルグループ「AVAM」の公式サイトが5日に更新され、メンバーの大原乙葉が体調不良により活動休止することを発表した。

サイトでは「このたび、弊社所属AVAMメンバー大原乙葉につきまして、体調不良のため一定期間活動を休止し、療養および治療に専念させていただくこととなりました」と報告。「関係者の皆様、そして活動を楽しみにしてくださっていたファンの皆様には、ご心配とご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

続けて「本人の体調を最優先とし、医師の診断と本人の回復状況を踏まえたうえで、活動再開時期につきましては改めて公式HP等にてご案内させていただきます。皆様に多大なるご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

AVAMは2人組男性YouTuber「みきおだ」のみっき〜がプロデューサーを務めるグループ「MiKiOdA IDOL PROJECT」として2021年に指導。「みきおだ」が活動を休止、プロデューサーを降板したことを受け、新グループ「AVAM」として2023年4月に正式にデビューした。メンバーは大原のほか、桔梗花香、佐伯七海、東雲青空、小鳥遊 あみ、月深乃絢、姫宮ゆかの7人。