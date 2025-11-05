人気急上昇中のゴルファー都玲華（21＝大東建託）が、5日に自身のインスタグラムを更新。私服姿など貴重なプライベートショットを掲載して話題を呼んだ。

都はインスタに「残り試合も頑張ります」とつづり、絵文字で春を表す桜、夏のヒマワリ、秋の紅葉（秋）、冬の雪だるまを並べて四季をイメージ。これまでに撮りためたプライベートショットを披露した。

ノースリーブでカフェで笑顔を見せる姿や、シースルーのスカートなど、写真、動画16点を掲載。ファンを楽しませた。

フォロワーからは「美味しいモノをいっぱい食べて残り試合も頑張って」「超キュート」「初勝利を目指して頑張ってください 応援してます」「私服もめちゃくちゃセンスが有ってとても可愛いですね」「私服姿も最高です」「またいつもの笑顔が見れるように応援してますね」など、応援や喜ぶ声が上がっていた。

都は先週の「樋口久子・三菱電機レディース」で自身初の首位発進。最後は34位タイに沈んだが、見せ場も作った。

明るいキャラクターで人気を集め、“ミヤコレ”の愛称は自身のインスタグラムのアカウント名にも使用しており、注目ルーキーの一人でもある。