西武は５日、高橋光成投手が今オフ、ポスティングシステムを利用して大リーグ移籍を目指す意向を示したことを受け、球団は挑戦を容認すると発表した。今後、ポスティング申請の手続きを開始するとした。

広池浩司球団本部長は球団を通じ「ドラフト１位で入団し、１年目からこれまで本当によく投げてくれたと思います。ここ２年は本人にとっても納得のいく成績ではなかったかもしれませんが、その間も彼の強い意思は常に受け取っており、今回はその意思を尊重して挑戦を容認することにしました。彼は多くのイニングを任せられる存在であり、しっかりと試合をつくってくれる投手ですので、本音を言えば来季以降もライオンズでプレーして欲しいですが、以前から伝えられていた本人の思いを踏まえ、今年がその挑戦のタイミングであると判断しました」とコメント。高橋は「球団にはこの挑戦を後押しいただき、本当に感謝しています。自分の意思を尊重してもらえたことがうれしいです。この決断が間違っていなかったと思えるように、精一杯がんばりたいと思っています。ずっと球団には思いを伝えてきましたし、昔から夢だった場所でもあるので、こうしてチャンスをいただけたことに心から感謝しています」とコメントした。