イカゲームのシーズン2に登場した韓国の伝統的なゲーム「コンギ遊び」。5つの石をテーブルに広げて空中に投げた石をキャッチする間に、テーブルの上の石を順番に拾っていくゲームである。レベル1は1つ投げる間に1つずつ。レベル2は1つ投げる間に2つずつ。レベル3は1つ投げて3つ拾った後に1つ。レベル4は1つ投げている間に4つの石をテーブルに置き、再び1つ投げる間に4つの石を拾う。レベル5は5つの石を投げて手の甲でキャッチ、再び5つの石を宙に投げて一度にキャッチしたら成功となる。



2025年1月、韓国のテレビ番組で紹介されたコンギの達人は、このレベル1〜5までをわずか約7秒で成功、最終的に全部で20個の石を手の甲に乗せてキャッチしてしまう。流れるような手さばきで石を回収＆キャッチしていくコンギ遊び、両手に10個を乗せてキャッチできればコンギの達人になれるかも？



（Written by 山岸悠也）

