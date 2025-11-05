指原莉乃、大谷翔平の試合を観戦？ 「夏休みはアメリカにいました」プライベートショット公開
タレントの指原莉乃さんは11月3日、自身のInstagramを更新。大谷翔平選手や山本由伸投手らが所属するロサンゼルス・ドジャースのユニフォームを身に着けたプライベートショットを公開し、お祝いコメントを寄せています。
【写真】指原莉乃のかわい過ぎる“ドジャース”コーデ
指原さんはこれらの写真について「今更のご報告なのですが去年の夏休みはアメリカにいました」と説明し、「おめでとうございます！本当に思い出の経験だからまたスタジアムに観に行きたいなあ…」と、同チームのワールドシリーズ2連覇を祝福しました。指原さんはアメリカに行った当時、ドジャースの試合を観戦したのでしょうか。
ファンから「さしこ最高」「ユニホーム姿も可愛い」「ビッグウエーブに乗りましたね、流石敏腕P、写真素敵です」「二連覇おめでとうのピースって事ね」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「乗るしかない、このビッグウェーブに！」指原さんは「乗るしかない、このビッグウェーブに！なぜか載せてなかった1年以上前の旅行の写真…」とつづり、3枚の写真を掲載。同チームのユニフォームを着てポーズを決める姿や、ホットドッグを頬張る姿などが収められています。
ドジャースの勢い止まらず指原さんも応援していた同チームですが、2連覇を達成したのは球団史上初の快挙。記念のパレードやセレモニーには多くの人が集まり、チームもファンも連日大盛り上がりを見せています。また、2025年のナ・リーグMVPの最終候補に大谷翔平選手、サイ・ヤング賞の最終候補には山本由伸投手がそれぞれ選出されており、今季の勢いを物語っています。来シーズンもその勢いをつなげられるか、今から楽しみですね。
