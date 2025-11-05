「老後に住みたい」と思う岐阜県の市ランキング！ 2位「高山市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年を重ねるほど、住む場所の選び方は人生の満足度に大きく影響します。「老後はどんな街で暮らしたいか？」は誰もが一度は考えるテーマ。自然環境や利便性、医療や地域の雰囲気まで、理想の暮らし方を想像しながら、ついワクワクしてしまう人も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「老後に住みたい」市に関するアンケートを実施しました。
その中から、「老後に住みたい」と思う岐阜県の市ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「美しい自然と歴史的な町並み」（50代男性／岡山県）、「自然豊かで落ち着いた環境、生活利便性も適度に整っているため」（20代女性／東京都）、「歴史のある古き良き町並みの中で暮らしたいから」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「県庁所在地であり、医療・交通・商業施設が整った町だから」（50代男性／広島県）、「歴史ある城下町の風情と都市が合わさった暮らしが実現できそう。名古屋へのアクセスも良く買い物や医療も充実していると思う。また、自然も豊か」（30代男性／愛知県）、「岐阜市は歴史的な街並みがあり、文化的な生活が楽しめそうです」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「老後に住みたい」市に関するアンケートを実施しました。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：高山市／35票飛騨高山として知られる高山市は、江戸時代の情緒が残る「古い町並」が人気の観光地です。飛騨山脈に囲まれた山岳地帯に位置し、四季折々の美しい自然景観が魅力。特に冬の雪景色は格別です。伝統工芸や飛騨牛などの食文化も豊かで、歴史と自然の中で落ち着いた生活を送りたい人に適しています。市内中心部には生活に必要な施設もあり、山間部にありながら利便性も確保されています。
回答者からは「美しい自然と歴史的な町並み」（50代男性／岡山県）、「自然豊かで落ち着いた環境、生活利便性も適度に整っているため」（20代女性／東京都）、「歴史のある古き良き町並みの中で暮らしたいから」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：岐阜市／110票岐阜県の県庁所在地である岐阜市は、長良川が流れ、金華山に岐阜城がそびえる歴史と自然が豊かな都市です。特に夏の風物詩である「長良川の鵜飼」は有名。名古屋圏へのアクセスも良く、都市機能が充実しているため、生活の利便性が非常に高いです。市内の中心部から少し離れると自然も身近にあり、利便性と自然のバランスが取れている点が、老後の住みやすさとして評価されています。
回答者からは「県庁所在地であり、医療・交通・商業施設が整った町だから」（50代男性／広島県）、「歴史ある城下町の風情と都市が合わさった暮らしが実現できそう。名古屋へのアクセスも良く買い物や医療も充実していると思う。また、自然も豊か」（30代男性／愛知県）、「岐阜市は歴史的な街並みがあり、文化的な生活が楽しめそうです」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)