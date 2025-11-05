「手放さない理由がまざまざと示された」韓メディア、絶賛！優勝候補を相手にアシストを決めたMFの功績を称える「追撃弾は絶妙なクロスがあればこそ」【CL】
現地11月４日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第４節で、昨シーズン覇者のパリ・サンジェルマンがホームのパルク・デ・プランスで優勝候補の一角を占めるバイエルン・ミュンヘンと対戦。１−２の惜敗を喫した。
パリSGは地の利を活かせず、立ち上がりからドイツ王者に圧倒された。４分、ルイス・ディアスに先制点を許すと、25分にはエースのFWウスマンヌ・デンベレが負傷退場。その７分後、主将マルキーニョスのミスを突かれ、またしてもディアスにゴールを奪われた。
前半終了間際にディアスが後方からのタックルで一発レッドとなり、ここから数的優位を活かして攻勢に打って出たものの、ゴールは74分にジョアン・ネベスが決めた右足シュートのみ。あと１点が遠く、４試合目にして初黒星となった。
パリSGにとっては手痛い敗戦となったが、韓国メディア『InterFootball』は「PSGがイ・ガンインを手放さない理由がまざまざと示された試合」と書き出し、デンベレとの交代でピッチに立った韓国代表MFに言及。１アシストの活躍を見せた24歳について、「敗戦の中でも最も輝いた選手」として絶賛している。
「前半は慎重にプレーし、連携に集中したが、後半に入ると一気にギアを上げた。（中略）ネベスの追撃弾は、イ・ガンインの絶妙なクロスがあったからこそ生まれたものだった」
同メディアはスタッツにも注目。「イ・ガンインは65分間の出場で、パス成功率100パーセント（48本中48本）、キーパス７本、ビッグチャンス創出１回、シュート３本、枠内シュート１本、ファイナルサードへのパス３本、地上戦勝率57パーセント（７回中４回）という圧巻のスタッツを残した」と記している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
