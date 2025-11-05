「相思令（そうしれい）〜君綺羅（くんきら）と玄烈（げんれつ）〜」 (C) Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

中国では別格の人気を誇るヤン・ヤンとチャオ・ルースーが最強のバディカップルを演じた「黒豊と白夕 〜天下を守る恋人たち〜」(2022年)や、"国宝級イケメン"と称されるシュー・カイと国際派女優ジン・ティエンがタッグを組んだ「楽游原」(2023年)――これらのヒット史劇に共通しているのが、昨今のトレンドとされている、男女ともに強い"双強カップル"によるラブロマンスという点だ。

2025年、熱い期待を集めた「相思令（そうしれい）〜君綺羅（くんきら）と玄烈（げんれつ）〜」もその一つ。中国最大のSNS、Weibo(微博)のフォロワー数が1億500万人を超えるトップ女優アンジェラベイビー(楊穎)と、「君子盟」(2023年)で大ブレイクしたソン・ウェイロン(宋威龍)による眼福度満点の同作が、11月19日(水)より女性チャンネル♪LaLa TVで日本初放送される。

時は、北泫・焱南・西鑲が割拠する戦乱の世。焱南の大商家・君家の娘・君綺羅(アンジェラベイビー)は、男装して長男"君非凡"を名乗り、家業を切り盛りしていた。だが君綺羅は、ある目的のため砂漠を渡って隣国・西鑲へ向かう途中、敵対する北泫の将軍・玄烈(ソン・ウェイロン)に捕らえられてしまう。玄烈が君非凡を探していると知るや、とっさに君非凡の侍女で恋人だと嘘をつき、逃亡を図るが、一方の玄烈は、美しく度胸もある彼女に興味を持ち始める。

そんな「相思令」の見どころは、異民族風のワイルドなスタイルで他を圧倒する将軍・玄烈と、彼をも魅了する強く賢い君綺羅による、甘すぎない"双強カップル"ロマンスだ。

北泫皇帝の厚い信頼を得る玄烈は、威風堂々としていて無骨な男性主人公の魅力たっぷり。捕らえた君綺羅のことを簡単には信用しない冷徹さが、カリスマ的魅力を放つ。見事なアクションはもちろん、ウェイロンの彫りの深いビジュアルも砂漠の地を逞しく生きる強い将軍のイメージにぴったりだ。

そして、そんな雄々しい玄烈でさえ心を奪われる知的なヒロイン・君綺羅を演じるのがアンジェラベイビーだ。30代半ばになった現在も華やかな美貌を誇る彼女だが、今作ではゴージャスなメイクを封印し、激しい馬上アクションも披露。生きるか死ぬかの瀬戸際でクールに立ち回る賢いヒロインを体現している。

彼女は玄烈との初対面から、したたかな魅力を発揮。男装した自分が女だと見破られると、「君非凡なんて知らない」とシラを切るが、君家の関係者であることが知られれば、今度は「実は非凡様の恋人で...」と新たな嘘をつき、難を逃れようと機転を利かす。

通行証を取り上げられそうになった時には「若旦那がくれた誓いの品...どうか返して」と涙を見せ、「川で傷口を洗うから」と服をはだけてその隙に逃亡を図るなど、"女の武器"を使うことにも躊躇いがない。キリリと引き締まった美貌も相まって、その姿は神々しくすらある。

無骨な玄烈が、そんな君綺羅の魅力に無自覚なままハマっていく展開がたまらない。捕らえた人質に向かって言い放っているはずの「お前を知れば知るほど興味がわく。手放すのは惜しい」という言葉も、もはや愛の告白にしか聞こえないのだ。砂漠の地を時には共闘しながら生き抜く中で君綺羅も玄烈に情が湧き始めるが、2人は本来、敵対する者同士。心が近づくにつれ、君綺羅の心は揺れ始める。

ヒロインに身も心も捧げる護衛役に、中国のボーイズグループ・R1SE出身で、「国子監は花ざかり〜ロマンスは最高学府で〜」(2021年)で脚光を浴びたレン・ハオ、玄烈の親友役には、中国版「PRODUCE 101」で"イケメンすぎる"と注目を集め、「北月（ほくげつ）と紫晴（しせい）〜流光に舞う偽りの王妃〜」(2024年)でも話題を呼んだヤオ・チーと、アイドル出身の次世代キャストも"眼福"ぞろい。何よりも、アンジェラベイビーとシン・ウェイロンによる"双強カップル"のロマンスがクセになること請け合いだ。

文＝酒寄美智子

放送情報

相思令（そうしれい）〜君綺羅（くんきら）と玄烈（げんれつ）〜

放送日時：2025年11月19日(水)21:00〜

※毎週(月)〜(金)21:00〜

※スカパー！第1話無料放送

チャンネル：女性チャンネル♪LaLa TV(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ